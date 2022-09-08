رئيس الوزراء الروسي يؤكد ان العقوبات الغربية "لم تتمكن من تقويض الاستقرار المالي" للبلاد

"خلافا للمخاوف في بادئ الأمر، ارتفعت الاستثمارات في الفصل الثاني بنسبة 4%".

اعتبر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الخميس أن العقوبات الغربية التي فرضت بعد التدخل العسكري في أوكرانيا "لم تتمكن من تقويض الاستقرار المالي" لروسيا.وقال "عقوبات غير مسبوقة فرضت على بلادنا. لكن مدبريها لم يحققوا هدفها الرئيسي. لقد فشلوا في تقويض استقرارنا المالي".

وأضاف أمام العديد من صانعي القرار الاقتصاديين أن "الحكومة، وبالتعاون مع البنك المركزي الروسي، نجحت في تخفيف الأثر السلبي للاعمال العدائية ضد مواطنينا وشركاتنا، بشكل كبير". وتابع "خلافا للمخاوف في بادئ الأمر، ارتفعت الاستثمارات في الفصل الثاني بنسبة 4%".

وقال إن تباطؤ الاقتصاد "حتمي" في مواجهة سيل العقوبات "لكن لم يتبين انه مدمر" فيما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الروسي "بحوالى 1% بحسب وزارة التنمية الاقتصادية" في الأشهر الست الأولى من 2022.

وأضاف "توقعنا حدوث انكماش عميق. لكن هذا لم يحصل" معتبرا ان روسيا تخرج من هذه الفترة "بشكل أقوى وبجهوزية أفضل".