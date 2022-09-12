السعودية: النيابة العامة تصادر مليار دولار من تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال

مصدر مسؤول في النيابة: "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام للتنظيم بتهمة غسل الأموال"

أكدت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، مصادرة أربعة مليارات ريال أي (1.06 مليار دولار) والسجن لمدة 25 عاما لتنظيم عصابي متهم بغسيل الأموال، مشيرة إلى أن "التنظيم مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى".

وقال مصدر مسؤول في النيابة إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام للتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال"، حسب موقع العين الإخبارية.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن السعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليمهم للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".

وقررت النيابة العامة السعودية سجن الوافدين، التي لم تكشف عن جنسياتهم، مدداً بلغت 25 سنة، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم، كما صدر الحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.