واشنطن تدعو المكسيك إلى الانضمام إلى مشروع إنتاج المعالجات الدقيقة لكسر احتكار آسيا

المكسيك هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وبلغ حجم المبادلات بينهما حوالي 725 مليار دولار في 2021

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الإثنين خلال زيارة خاطفة للجارة الجنوبية، الحكومة المكسيكية إلى الاستفادة من "قانون الرقائق والعلوم" في إشارة إلى المشروع الأمريكي الضخم الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار لإنتاج المعالجات الدقيقة في أميركا الشمالية، تنفيذًا لقرار كسر احتكار آسيا لهذه الصناعة.

ويذكر بهذا الصدد أن وزارة التجارة الصينية أعلنت في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان والتي اعتبرت محل جدل فرض عقوبات اقتصادية، قائلة إنها ستعلق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان - وهي مكون رئيسي في تصنيع أشباه الموصلات أحد أكبر صادرات الجزيرة.

وتبذل الدبلوماسية الأميركية جهودا كبيرة في إطار هذه القضية مع شركائها. علمًا أن المكسيك هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وبلغ حجم المبادلات بينهما حوالي 725 مليار دولار في 2021.

وقال بلينكين إن الهدف هو "تطوير سلسلة توريد أكثر ثباتاً" في مواجهة هيمنة الدول الآسيوية. وأضاف أن "العناصر الأساسية لسلسلة إنتاج أشباه الموصلات موجودة في المكسيك"، وذكر خصوصا اسم شركة "إنتل".

من جانبه، رحب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد بالدعوة معتبراً إياها "مزيدا من الوظائف في المكسيك"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي.

ولم تنشر تفاصيل محددة حول استثمارات أميركية محتملة في المكسيك في قطاع المعالجات الدقيقة.

وقدم الاقتراح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وهو يسمح للبلدين بتجاوز الخلاف بينهما بشأن إصلاح قطاع الطاقة الذي أطلقته المكسيك ودانته الولايات المتحدة وكندا في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وترى واشنطن أن رغبة الرئيس لوبيز أوبرادور في تعزيز الشركات العامة المكسيكية تهدد الاستثمار الأجنبي والطاقة المتجددة. وذكر بلينكين بأن هذه المسألة ستتم تسويتها في إطار الاتفاقية وآليتها لتسوية المنازعات. وقال إن هذه المناقشات هي جزء من "أي علاقة تجارية حتى بين أقرب الشركاء".

وتتطرق الجانبان كذلك إلى "التهديد المشترك لإنتاج الفنتانيل والاتجار به" لا سيما أن هذا المخدر الصناعي غزا الولايات المتحدة بآثاره المدمرة.

وأتفق الطرفان على ضرورة وجود هجرة "آمنة ومنظمة وذات وجه إنساني" وبحثا في "جهودهما المشتركة لمكافحة أزمة المناخ والطاقة المتجددة". كما شدد بلينكين على "الجهود الإقليمية لدعم الهايتيين" وتعاون المكسيك والولايات المتحدة لجعل الأمم المتحدة أكثر "فاعلية".