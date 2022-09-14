تقرير: ارتفاع الجرائم المالية المنظمة المرتبطة بالإرهاب في إسرائيل خلال عام 2021

"شكل الاحتيال والخداع والتزوير الجزء الأكبر من الجرائم المالية ثم الجرائم الضريبية والرشوة والفساد والمخدرات"

ذكر تقرير حكومي في إسرائيل، صدر اليوم الأربعاء، زيادة حادة في الجرائم المالية المنظمة المرتبطة بتمويل الإرهاب في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، وشكل الاحتيال والخداع والتزوير الجزء الأكبر من الجرائم المالية بنسبة 23 في المئة، تليها الجرائم الضريبية والرشوة والفساد وتجارة المخدرات.

وعادة ما يتم ارتكاب الجرائم السالفة الذكر من خلال المعاملات المالية الدولية، والمدفوعات النقدية ، وتقديم الخدمات المالية الجنائية، وتضمن مخطط الاحتيال على المستثمرين عبر الإنترنت من خلال تقديم أصول مالية لهم مثل الخيارات الثنائية والفوركس والعملات المشفرة مع الوعد بعوائد عالية.

ووفقا لهيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية (IMPA) - التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل - فإن 19 بالمئة من الجرائم المالية مرتبطة بالجريمة المنظمة في عام 2021 ، ارتفاعًا من 6.8 بالمئة في عام 2020.

وتمثل الجريمة المنظمة في الوسط العربي مشكلة خطيرة في إسرائيل، ويرجع ذلك جزئيا إلى ندرة الخدمات المالية للعرب في إسرائيل، مما دفع الكثيرين منهم إلى اللجوء إلى قروض السوق السوداء والخدمات الأخرى التي تقدمها المنظمات الإجرامية.

ووجد التقرير أيضًا أن الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب في إسرائيل نمت أيضًا، من تسعة بالمئة في عام 2020 إلى 14.6 بالمئة في عام 2021.

وسلط التقرير الضوء على العديد من التحقيقات التي أجرتها وكالة الهجرة والجنسية الدولية ، بما في ذلك تحقيق موسع تم إجراؤه في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي ضد جماعة إجرامية منظمة.

ومن جهته قال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إن "النشاط الإجرامي أصبح أكثر تعقيدا وعنصرا مهما في جهودنا لفضح المجرمين وتحديد الأصول وطرق الأموال التي يستخدمونها".