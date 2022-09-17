"تم زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 بالمئة خلال عام 2023".

أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمصر، السبت، رفع رسوم عبور السفن 15 بالمئة بدءا من يناير/ كانون ثان 2023. وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، حيث تؤمن عبور 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية، وتعد من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة لمصر. بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال ربيع في بيان للهيئة: "تم زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 بالمئة خلال عام 2023". وأضاف: "تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10بالمئة، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل".

وأردف ربيع أن أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة ترجع إلى "مستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري". وأشار في هذا الصدد إلى "حدوث زيادات في أسعار نوالين الشحن واستمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم".

ويواجه العالم أزمة في إمدادات الطاقة والغذاء منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي.