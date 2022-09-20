تقرير : إسرائيل تحتل المرتبة 6 في الترتيب العالمي من حيث نصيب الفرد من الثروة

متوسط ​​الثروة بين الإسرائيليين ارتفع في عام 2021 بنسبة 17.6 في المئة مقارنة بـ 1.5 في المئة في أوروبا

صنف تقرير الثروة العالمية، إسرائيل أنها تحتل المرتبة 6 كأغنى دولة في العالم، لعام 2021، وذلك بتسجيل حوالي 940 ألف شيكل أي ما يعادل (272،821 يورو) ثروة كل شخص بالغ.

وبحسب بيانات نشرها البنك السويسري، فإن هذا الرقم يشكل نموًا قدره 41 ألف يورو في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وأن متوسط ​​ثروة الشخص البالغ في إسرائيل أعلى بثلاث مرات من المتوسط ​​العالمي والذي يبلغ 87900 يورو للفرد.

وبهذا فإن متوسط ​​الثروة بين الإسرائيليين ارتفع في عام 2021 بنسبة 17.6 في المئة مقارنة بـ 1.5 في المئة في أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، نما متوسط، ​​الثروة العالمية بمعدل سريع في عام 2021 ونهاية العام، وبحسب أسعار الصرف الحالية ، فقد بلغ إجمالي 463.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.8 في المئة.

زادت ثروة الفرد البالغ 8.4 في المئة، لتصل إلى 87800 يورو، إذا تجاهلنا التقلبات في أسعار الصرف ، فقد نما إجمالي الثروة المتراكمة في عام 2021 بنسبة 12.7 في المئة، وهو أسرع نمو سنوي على الإطلاق.