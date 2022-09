أمير قطر والمستشار الألماني يبحثان ملف الطاقة والتعاون العسكري

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس الأحد، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، التعاون العسكري المشترك بين الجانبين، وملفات تضمنت ما يتعلق بالطاقة، والتطورات في أفغانستان، وملفات أخرى دولية.

وقال الوكالة إن "الجانبان عقدا جلسة مباحثات بالديوان الأميري، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية"، وأضافت أن " أمير قطر، أعرب خلال المحادثات، عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية".

وتابعة الوكالة، أن "المستشار الألماني بدوره أعرب عن تطلعه إلى تقوية علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة، وتطويرها في مجالات متعددة".