أمير قطر والمستشار الألماني يبحثان ملف الطاقة والتعاون العسكري

وقال الوكالة إن "الجانبان عقدا جلسة مباحثات بالديوان الأميري، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا "

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس الأحد، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، التعاون العسكري المشترك بين الجانبين، وملفات تضمنت ما يتعلق بالطاقة، والتطورات في أفغانستان، وملفات أخرى دولية.

وقال الوكالة إن "الجانبان عقدا جلسة مباحثات بالديوان الأميري، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية"، وأضافت أن " أمير قطر، أعرب خلال المحادثات، عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية".

وتابعة الوكالة، أن "المستشار الألماني بدوره أعرب عن تطلعه إلى تقوية علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة، وتطويرها في مجالات متعددة".

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وتابع الشيخ تميم في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء، قائلا: إن "قطر وألمانيا تطمحان معاً لتعزيز علاقتهما الثنائية المتميزة في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والثقافية والتعليم العالي والرياضة"، مؤكدا أن شركة "قطر للطاقة وشركات الطاقة الألمانية تناقش الفرص الاستثمارية بينهما".

وأضاف الشيخ تميم أن "قطر تخطط منذ سنوات لتوسعة حقل غاز الشمال تلبية للطلب العالمي المتزايد على الغاز ، الذي صار يحظى بمستقبل وأهمية كبيرة"

وكان المستشار الألماني وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية، بعد أخرى قام بها إلى الرياض ثم أبوظبي.