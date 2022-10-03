قبل اجتماع أوبك لخفض الإنتاج: أسعار النفط ترتفع أكثر من ثلاثة في المئة

سيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك+ بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر المنصرم.

في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج لما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال الاجتماع المرتقب، الأربعاء الوشيك، لدعم الأسعار، رتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات المبكرة بآسيا، اليوم الإثنين.

وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك+ بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، حسبما قالت مصادر في أوبك + لرويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 3.3 في المئة إلى 87.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 2337 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 0.6 في المئة عند الإغلاق، الجمعة المنصرم، في ما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.09 دولار للبرميل، مرتفعا 2.60 دولار أو 3.3 في المئة بعد خسارته 2.1 في المئة في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو حزيران بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.