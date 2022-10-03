لأول مرة: شركة إسرائيلية ستصبح الراعي الرئيسي لفريق الدوري الأمريكي للمحترفين NBA

سيكون أول شعار إسرائيلي يظهر على مقدمة قمصان تدريب شيكاغو بولز، بعد ظهور شعار الشركة على الزي الرسمي

أعلنت مجموعة Plus500 العالمية للتكنولوجيا المالية، اليوم (الإثنين) رسمياً عن اتفاقية تعاون متعددة السنوات مع فريق كرة السلة الأسطوري Chicago Bulls وإحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم. يشكل التعاون بين Plus500 و Bulls رعاية الشركة الأولى في الرياضة الأمريكية وسيكون أول شعار إسرائيلي يظهر على مقدمة قمصان تدريب شيكاغو بولز، بعد ظهور شعار الشركة على الزي الرسمي لما لا يقل عن ثلاثة أندية أوروبية كبرى في الموسم السابق لدوري أبطال أوروبا، وفق النشر في N12.

تقوم Plus500 بتطوير وتشغيل منصات تداول مجموعة متنوعة من المنتجات المالية. يعد التعاون مع شيكاغو بولز خطوة أخرى في تطوير وتوسيع بلاس 500 في أسواق ومنتجات جديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التقدم الكبير في السوق المتنامي لتداول العقود الآجلة في الولايات المتحدة وترسيخ مكانة الشركة كشركة تكنولوجية رائدة في السوق.

كجزء من الاتفاقية ، سيتم تعريف Plus500 على أنها "الشريك العالمي الرسمي للتداول عبر الإنترنت" لبولز ، وسوف تحظى بالإعلان فوق قمصان الفريق التدريبية وكذلك بمجموعة متنوعة من الخصائص الإعلانية الأخرى، بما في ذلك في يونايتد سنتر، وهو الملعب الأيقوني وفي الشبكات الاجتماعية، وستقيم الشركة أيضًا نشاطًا مجتمعيًا مشتركًا للمجتمع مع نادي كرة السلة وأوجه التعاون الأخرى لتعزيز علامة بلاس 500 التجارية في الولايات المتحدة.