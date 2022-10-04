وزارة الطاقة الإسرائيلية: قفزة 48 بالمئة من عائدات الغاز للدولة خلال النصف الأول لسنة 2022

ارتفاع سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة أضافت بشكل ملموس من إجمالي قيمة العائدات المدفوعة لخزينة الدولة

في النصف الأول من عام 2022، دفعت شركات الغاز الإسرائيلية عائدات للدولة بمبلغ إجمالي قدره 824 مليون شاقل، بزيادة قدرها 48 في المئة عن مبلغ العائدات المدفوعة لها في النصف الأول من عام 2021، بحسب البيانات المنشورة صباح (الأربعاء) من قبل قسم العائدات، بوزارة الطاقة، وفق النشر في كالكاليست.

وأوضحت وزارة الطاقة، أن الزيادة في العائدات تعود إلى إنتاج الغاز الطبيعي من مخزن ليفياثان وتمار، والتي بلغت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 10.85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منها 6.26 مليار متر مكعب مخصصة للسوق الإسرائيلي و4.59 مليار متر مكعب للتصدير. وتقدر الزيادة بـ 21.9٪ في إنتاج الغاز مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وقالت وزارة الطاقة إن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة أضافت بشكل ملموس من إجمالي قيمة العائدات المدفوعة لخزينة الدولة.

نشأت معظم عائدات الدولة خلال النصف الأول من العام من التنقيب في حوضي تامار وليفياثان. خلال هذه الفترة، أنتج خزان ليفياثان 5.62 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 27.5٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وبلغ إجمالي العائدات التي حوّلها حوالي 453 مليون شيكل.

حوالي 68٪ من الغاز المنتج في خزان ليفياثان موجه للتصدير، و 77.4٪ من إجمالي العائدات التي دخلت الدولة من عائدات الغاز في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ناتجة عن ارتفاع أسعار التصدير.

بلغت العائدات المدفوعة من خزان تمار في النصف الأول حوالي 366 مليون شيكل، بعد إنتاج 5.23 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 85٪ من نسبة أرباح العائدات الخاصة بتمار في الفترة المماثلة.

الزيادة في إيرادات العائدات من هذا الخزان، نتجت زيادة نسبتها 54٪ تقريباً في كميات الإنتاج ومن زيادة في متوسط سعر الغاز الذي باعه في النصف الأول نتيجة ارتفاع سعر التصدير وزيادة سعر صرف الدولار.

وقّعت وزيرة الطاقة كارين الهرار ونظيرها المصري طارق الملا ومفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في مطلع شهر يونيو من هذا العام اتفاقية تصدّر بموجبها إسرائيل الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، على ضوء أزمة الطاقة غير المسبوقة التي داهمت الدول الأوروبية في أعقاب توقف إمدادات الغاز الطبيعي إليها من روسيا. وسيتم تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر حيث سيخضع لعملية تسييل ومن هناك سينقل إلى أوروبا عبر ناقلات