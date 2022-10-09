يأمل زلايط في تطوير السياحة في المنطقة وجذب الأشخاص المهتمين بالطبيعة والاستدامة والأساليب البيئية

تعتبر مستوطنة روتيم قرية تعاونية يهودية صغيرة ونائية تقع في شمال غور الأردن بالقرب من مدينة بيت شان (بيسان). إنها أيضًا موطن لمجتمع بيئي يحفل بأنظمة بيئية مختلفة ومبان خضراء.

ومن الأمثلة على ذلك مشروع يوتام زلايط الذي أقام منازل في المستوطنة مستخدمًا أكياس الرمل.

طيلة السنوات الـ 14 الماضية، عاش يوتام وعائلته في منزل مصنوع بالكامل من أكياس الرمل أقامه بمساعدة متطوعين.

قال يوتام لـ i24NEWS: "الميزة الرئيسية لطريقة البناء هذه هي أنك تستخدم فيها الأكياس والأوساخ، هذا كل شيء".

وتابع زلايط: "يمكن الوصول إلى هذه المواد بسهولة وهي رخيصة جدًا وموجودة في العديد من الأماكن".

تم بناء العديد من المنازل في المستوطنة اليهودية في الضفة الغربية باستخدام الأساليب الخضراء والبناء الصديقة للبيئة.

وأضافت إحدى المقيمات في المستوطنة الخضراء وتدعى تامي زلاير: "لدينا الكثير من أنظمة الغاز الحيوية لأننا لا نمتلك بنية تحتية مطورة هنا في روتيم. لذلك تمت إقامة نظام الغاز الحيوي في 10 أو 15 منزلاً".

في هذه الأيام ، يقوم زلايط ببناء منزل جديد مصنوع أيضًا من أكياس الرمل. بعد أن نشر إعلانًا على فيسبوك، توافد عدد من المتطوعين إلى المكان لمساعدته في مهمته، على الرغم من عدم وجود معرفة سابقة بينه وبينهم.

يأمل زلايط في تطوير السياحة في المنطقة وجذب الأشخاص المهتمين بالطبيعة والاستدامة والأساليب البيئية.