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تقرير: لبنان تدرس تفاصيل معارضة إسرائيل على تحفظاتها بشأن عرض الوسيط الأمريكي

i24news

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تُظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها شركة Energean للنفط والغاز في 20 سبتمبر 2022 سفينة تخزين وتفريغ إنتاج Energean Floating في حقل كاريش ، وهو حقل غاز بحري في البحر الأبيض المتوسط غرب حيفا ، إسرائيل.
Energean Plc/AFPتُظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها شركة Energean للنفط والغاز في 20 سبتمبر 2022 سفينة تخزين وتفريغ إنتاج Energean Floating في حقل كاريش ، وهو حقل غاز بحري في البحر الأبيض المتوسط غرب حيفا ، إسرائيل.

مصدر لبناني يقول إن "الجانب الأمريكي لا زال يمارس ضغوطات للتوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود"

تدرس لبنان تفاصيل معارضة إسرائيل على تحفظاتها بشأن العرض الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين في مسودة الاتفاق حول الحدود البحرية بهدف استخلاص العبر بناء على ذلك، جاء هذا بحسب ما نقلة مصدر لبناني لقناة الشرق السعودية. 

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وشدد المصدر على أنه يوجد اتصالات متواصلة بين نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب، المسؤول عن موضوع الترسيم من جانب لبنان مع الوسيط الأمريكي. واستبعد المصدر الإمكانية بأن تدخل إسرائيل إلى مغامرة عسكرية مع لبنان مشددا على أن "إسرائيل تعرف جيدا أن التصعيد ليس في صالحها، خصوصا في هذه المرحلة". 

وأضاف المصدر بأن الجانب الأمريكي لا زال يمارس ضغوطات للتوصل إلى اتفاق مشيرا الى أن "لبنان لن تستسلم للابتزاز الإسرائيلي". وخلال إجابته على سؤال ’الشرق’ إن كانت المفاوضات لا زالت جارية قال المصدر:"نعم وبقوة كاملة. كرة الحل موجودة في ملعب هوخشتين". 

وبحسب المصدر، يبدو أن تنازل لبنان عن الخط 29 (حقل كاريش) "لم يشبع شهية إسرائيل التي تستند على الجشع" على حد تعبيره. وقال المصدر إن الملاحظات الإسرائيلية تتعلق بخط العوامات التي تريد إسرائيل اعتباره الخط الحدودي الرسمي الذي يصل إلى النقطة البرية B1، في حين أن لبنان تريد إبقاء المسافة الفاصلة بين اليابسة وبداية خط العوامات، خمسة كيلومترات، كما هي بدون تسويات تتيح اعتباره خط رسمي، بصورة تكون الأمور تحت إشراف الأمم المتحدة". 

وأشار المصدر إلى أنه من الممكن تلخيص طلبات لبنان على هذا الشكل:"التزام إسرائيل لعدم خلق صعوبات على الانتاج من البلوك 72، ووضع موضوع خط العوامات كما هو حتى التوصل الى اتفاق نهائي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ترتبط بهاتين القضيتين". 

وعلى صعيد متصل أعلنت مجموعة القراصنة العراقية "ALtahrea Team" بأنها قامت بتعطيل عمل موقع شركة "انرجين" وموقع مسارات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. 

وفي وقت سابق أعلنت شركة "انرجين" اليونانية عن توصيل المنصة العائمة (FPSO) مع نظام الغاز الإسرائيلي، وبدء ضخ الغاز من الشاطئ إلى المنصة- وذلك بعد موافقة تم الحصول عليها من وزارة الطاقة الإسرائيلية. عملية تدفق الغاز من الشاطئ عن طارق نظام الأنابيب تحت الماء إلى المنصة- بدأ. يعتبر تدفق الغاز من الشاطئ خطوة هامة بعملية تشغيل المنصة. 

 

 

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