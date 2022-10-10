قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي: النفط يتراجع من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع

"قد يكون جني الأرباح هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط بعد مكاسب استمرت خمسة أيام الأسبوع المنصرم"

عرفت أسعار النفط، صباح اليوم الإثنين، تراجعا هو الأعلى في مستوياتها منذ خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع المنصرم، وستؤدي تخفيضات إنتاج "أوبك+" التي تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى تراجع الإمدادات في سوق تعاني شحا في المعروض.

وقالت المحللة في سي.ام.سي ماركتس، تينا تنج،"قد يكون جني الأرباح هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم بعد مكاسب استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بانخفاض 76 سنتا، أو 0.8 في المئة.

وحقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس/آذار الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم أوبك +، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط على التوالي.

ورفع المحللون في البنوك وشركات السمسرة توقعاتهم لأسعار النفط الخام ويتوقعون أن يرتفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.

وقالت تنج إن التخفيف المحتمل للقيود كوفيد-19 التي تفرضها السلطات في الصين في الربع الأخير وفي عام 2023 قد يؤدي إلى تعافي الطلب على النفط وإتاحة مزيد من الارتفاع لأسعاره.

ولامس كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس/آب المنصرم في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما، وتراجعا مع الأسهم في آسيا وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية بحسب وكالة رويترز.