الأترج المغربي في طريقه إلى إسرائيل لتزيين عرائش عيد العرش/سوكوت

يعتبر الأترج واحدًا من أربعة أنواع يستخدمها اليهود خلال مهرجان الحج الذي يستمر أسبوعًا: الوصاة والآس والعذوبة

شقت ثمار الأترج المغربية طريقها من أعالي جبال الأطلس إلى إسرائيل ليتم استخدامها في تزيين العرائش التي تقيمها الأسر اليهودية الإسرائيلية، في طقس يتكرر كل عام، احتفالا بعيد العرش. غير أن هذا العام وبسبب قيود السنة السبتية (الشميتا) أي الحظر الديني بعدم جواز زراعة الأرض في العام السابع بالترتيب، فقد تم التعاقد بين المغرب وإسرائيل على استيراد الأترج تحت مظلة اتفاقيات إبراهيم التي تسهل التجارة بين البلدين.

تعتبر ثمار الأترج التابعة لعائلة الحمضيات واحدة من أربعة أنواع يستخدمها اليهود خلال مهرجان الحج الذي يستمر أسبوعًا والذي بدأ مساء أمس الأحد. باقي الأنواع هي: وصاة (طرف السعفة قبل تفتحها)، وآس (ريحانة) وعذوبة.

ويفيد موقع كلدايا، أن البعض يدعي أن عيد العرش/ المظال ما هو إلا تطوّر عادة زراعية في الأساس بناء عريشة في الحقل عشية الحصاد والمكوث بها لمدة قصيرة ويستند هذا الادعاء على ما ورد في سفر اشعياء 1:8.

عادة، يتم إنتاج الأترج محليًا في إسرائيل، لكن السنة السبتية انتهت للتو مع رأس السنة العبرية/ روش هاشانا. يتم وضع علامة شميتا كل سبع سنوات من الدورة الزراعية ذات السبع سنوات التي فرضتها التوراة، وهو الكتاب الأول من ضمن الكتب الخمسة التي تؤلف الكتاب المقدس العبري. خلال السنة السبتية، تُحظر جميع الأنشطة الزراعية في إسرائيل بموجب قانون الهالاخا أو القانون اليهودي.

في أغسطس من عام 2021، وقعت إسرائيل اتفاقًا مع الأردن المجاور لإعطاء الأولوية للواردات الزراعية خلال السنة السبتية.

بينما حافظت إسرائيل على اتفاق سلام مع الأردن منذ عام 1994، وقع المغرب مؤخرًا على اتفاقيات إبراهيم الداعية إلى تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية والتي شملت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

مع عدم تمكن اليهود الأرثوذكس من حصاد الأترج (الكباد) في إسرائيل، تم استيراد عدد هائل منهم من المغرب، حسب ما أوردته وكالة JTA .

تُزرع الفاكهة في أعالي قرى جبال الأطلس في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حول مدينة أغادير الشاطئية.

وقالت عينات ليفي، الرئيسة السابقة للشؤون الاقتصادية في البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب، لوكالة JTA ، إن تجارة الأترج ترمز إلى العلاقات الدافئة بتزايد بين البلدين، بعد اتفاقات إبراهيم.

وأضافت ليفي: "إنها رمزية لأنها تُظهر كيف يمكن للديانتين الدفاع عن بعضهما البعض - لذلك عندما لا يستطيع اليهود العمل في أرضهم، يمكن لإخوانهم المسلمين توفير ما يحتاجون إليه خلال تلك السنة، حتى يتمكنوا من الحفاظ على طقوسهم وتقاليدهم".