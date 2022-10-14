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بايدن يعلن "الأسبوع المقبل" عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات

i24NEWS - AFP

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الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرم البيت الأبيض في واشنطن ، يوم الاثنين ، 11 أبريل ، 2022.
(AP Photo/Carolyn Kaster)الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرم البيت الأبيض في واشنطن ، يوم الاثنين ، 11 أبريل ، 2022.

ي الصيف تراجعت أسعار المحروقات مما انعكس ارتفاعاً في شعبية الرئيس وحزبه الديموقراطي.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّه سيكشف "الأسبوع المقبل" عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات التي تسبّب ارتفاعها بوضع حزبه الديموقراطي في موقف سيّئ قبل أقلّ من شهر من انتخابات منتصف الولاية.

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وقال الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً خلال زيارة إلى لوس أنجليس إنّ "أسعار البنزين لا تزال مرتفعة للغاية وعلينا مواصلة العمل لخفضها. سيكون لديّ المزيد لأقوله بهذا الشأن الأسبوع المقبل".

ومنذ أشهر عدّة تحاول إدارة بايدن خفض أسعار المحروقات في السوق المحلية من خلال سحبها كميات ضخمة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد.

وفي الصيف تراجعت أسعار المحروقات مما انعكس ارتفاعاً في شعبية الرئيس وحزبه الديموقراطي. لكنّ أسعار البنزين عاودت الارتفاع في الولايات المتحدة منذ قرّرت الدول النفطية المنضوية في إطار كارتيل "أوبك بلاس" الأسبوع الماضي خفض الإنتاج.

وخلال زيارته إلى لوس أنجليس لتسليط الضوء على برامج البنية التحتية الضخمة التي أُطلقت بمبادرة منه، لم يجد بايدن بدّاً من التطرّق البيانات التي نشرت الخميس وأظهرت أنّ معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة لا يزال أعلى من 8%.

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