إسرائيل تبذل جهودًا لتعيد معدلات السياحة الوافدة إلى مستوى ما قبل الوباء

أرقام أيلول تعتبر مخيبة للآمال بشكل خاص إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه شهر العطلة حيث يقصد بعض يهود الشتات البلاد

في حين وصل إلى إسرائيل 277.700 زائر خلال أيلول/ سبتمبر الجاري، إلا أن تلك الأرقام تبتعد عن تلك القياسية التي عرفتها البلاد في عام 2019 قبل الوباء بنسبة 39٪ حيث بلغ عدد السائحين 436500 شخص، وفقًا لمكتب الإحصاء.

أرقام شهر أيلول تعتبر مخيبة للآمال بشكل خاص إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه شهر العطلة حيث يسافر العديد من يهود الشتات إلى البلاد لقضاء عطلة الأعياد اليهودية. ويبقى انتعاش السياحة في إسرائيل متأخرًا عن المتوسط العالمي الذي تجاوز بالفعل 60 في المائة من أرقام ما قبل الوباء في تموز/ يوليو.

رفعت السلطات في إسرائيل القيود المفروضة على دخول السياح الأجانب إلى البلاد، بشكل كامل فقط في آذار/ مارس الماضي، وتوقعت وزارة السياحة أن يكون عدد الزوار في عام 2022 بين 2.2 و 2.5 ملايين، وهو أقل بكثير من الرقم القياسي لعام 2019 البالغ 4.55 مليون.

بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2022، وصل إلى إسرائيل 1.8 مليون زائر فقط، مقارنة بـ 3.5 مليون في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر 2019.

في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر، أصدرت هيئة المطارات الإسرائيلية توقعات تشير إلى أن أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي سوف يسافرون إلى الخارج لقضاء العطلات اليهودية التي بدأت في أواخر أيلول/ سبتمبر وستنتهي غدًا الثلاثاء. الوجهات الأكثر جذبًا للإسرائيليين كانت تركيا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإنجلترا.