لأول مرة منذ عام 2009: وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في زيارة إلى تركيا

يهدف اللقاء بين الوزيرة ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إلى البحث في توثيق التعاون في المجال التكنولوجي

غادرت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، صباح اليوم الثلاثاء إلى تركيا في زيارة أولى بعد قطع العلاقات في 2009. ومن المقرر أن تلتقي باربيفاي بنظرائها الأتراك في أنقرة أي كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارناك ووزير التجارة محمد موس.

بالإضافة إلى ذلك، ستعقد الوزيرة اجتماعات مهنية مع مستشار الرئيس أردوغان للشؤون الاقتصادية، الدكتور هاكان يورداكول.

وعلقت وزيرة الاقتصاد والصناعة على زيارتها التاريخية بالقول: "تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري بين تركيا وإسرائيل سيوثق العلاقات بين البلدين ويسهم في الاستقرار الإقليمي. الترويج للمؤتمر الاقتصادي المشترك لأول مرة خلال 13 عامًا، يعد معلمًا هامًا في زيادة حجم التجارة وخلق فرص عمل وهو جزء لا يتجزأ من نسيج الاتفاقات الاقتصادية التي تعمل إسرائيل على تعزيزها في بيئتها".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في أعقاب الإعلان عن إعادة افتتاح الملحق الاقتصادي في اسطنبول وتعيين ماتان صفران كملحق اقتصادي بوزارة الاقتصاد والصناعة في تركيا.

تقام الزيارة بالتعاون مع وزارة الخارجية وينضم إلى الوزيرة مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد السيد أوهاد كوهين، ونائب مدير الاقتصاد بوزارة الخارجية السيدة ياعيل ربيع تسادوك والسفيرة الإسرائيلية في تركيا السيدة إيريت ليليان، والملحق الاقتصادي في تركيا السيد ماتان صفران.

ويهدف اللقاء بين الوزيرة ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي للبحث في مسألة توثيق التعاون في المجال التكنولوجي، وتوسيع التعاون بمجال الابتكارات في صناعة الهايتك، والتعاون في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعوة الوفود التركية لزيارة إسرائيل، بما في ذلك شبكات البيع بالتجزئة.

وكانت قناة I24news بالعربية قد أجرت حوارا مع الوزيرة بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقيات ابراهيم بين إسرائيل وخمس دول عربية تعرض لتساؤلات عدة حول حجم التجارة وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول، التي أحدثت اختراقا تاريخيا في العلاقات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة التي أخرجت إلى النور "اتفاقيات إبراهيم" في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.