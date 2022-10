إسرائيل: وزير الزراعة يوقع مع نظيره البحريني اتفاقًا تاريخيًا للتعاون بمجالات الزراعة

أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، في تغريدة مساء الأربعاء أنه وقع على وثيقة إعلان مشترك لتعزيز وتوسيع التعاون بين إسرائيل والبحرين في مجالات الزراعة مع نظيره وزير الزراعة البحريني السيد وائل بن ناصر المبارك.

وتابع الوزير "هذا بالإضافة إلى التبادل المشترك للمعرفة والتكنولوجيا والمنتجات المتنوعة لتوسيع المنتجات الزراعية وتحسين جودة إنتاجها".

وأضاف "اتخذنا اليوم الخطوة الأولى على الطريق الذي مهده قرار الحكومة بتحويل إيلات ومنطقة إيلوت إلى مركز أبحاث دولي للغذاء من البحر والصحراء.

وأوضح الوزير فورير أن هذا التوقيع مع وزير الزراعة البحريني، إلى جانب المؤتمر الذي حضره وزراء الزراعة من جميع أنحاء العالم ووفود رفيعة المستوى من المغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة، يشكل خطوة مهمة في التعاون تجعل من إسرائيل مركزًا للبحوث وتطوير الغذاء من البحر والصحراء.