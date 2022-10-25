زيارة تاريخية: رئيس بنك لئومي يشارك لأول مرة في مؤتمر دولي بالسعودية

حاج يحيى،53 سنة، هو أول مواطن عربي في إسرائيل يترأس جهازًا مصرفيًا إسرائيليًا منذ 3 سنوات وله دراسات رائدة

من المقرر أن يتوجّه مدير بنك لئومي، سامر الحاج يحيى إلى المملكة العربية السعودية، الليلة (الثلاثاء) للمشاركة في مؤتمر دولي حول الاستثمار المسؤول، سيعقد في العاصمة الرياض، وسيشارك في حلقة نقاش حول "التغيّرات في عالم البنوك والاستثمارات لصالح الاقتصاد العالمي بعد الوباء".

علم موقع "كالكاليست" أن الحاج يحيى سيشارك إلى جانب الرئيس التنفيذي لبنك Exim - البنك السعودي لتنمية الصادرات المملوك للحكومة، في مؤتمر دولي لمنظمة FII حول الاستثمار المسؤول (ESG) في العاصمة الرياض، والذي سيحضره 6000 شخص من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 500 متحدث.

كما سيشارك في المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين من شياومي وجولدمان زاكس وبلاكستون وجي. بي. مورغان.

يذكر أن FII هي منظمة دولية غير ربحية تتعامل في مجال الاستثمار المسؤول.

حاج يحيى (53 سنة) هو أول مواطن عربي في إسرائيل يترأس جهازًا مصرفيًا إسرائيليًا، وقد تم تعيينه في هذا المنصب منذ ثلاث سنوات بدلاً من ديفيد برودت.

عمل حاج يحيى، بالإضافة كمستشار لقسم الاقتصاد في الجامعة العبرية وحاضر في مساقات الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعات الرائدة من بينها هارفارد، و MIT والجامعة العبرية. نشر دراسات رائدة في مجال الخيارات والاستثمارات والعملات الأجنبية التي ساهمت في بلورة سياسة سعر الصرف لبنك إسرائيل وأكسبته جوائز مرموقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاج يحيى ناشط اجتماعيًا، فهو يساعد ويتبرع طوعًا في العديد من المنظمات الاجتماعية.

يذكر أن الولايات المتحدة راعية اتفاقيات ابراهيم تعمل باتجاه تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في حين ترى السعودية أن "السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، ولكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم قبله"، وفق ما أكد أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مشيرا إلى أن الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل اتخذت قرارات سيادية.