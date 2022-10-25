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وزارة الطاقة الإسرائيلية تمنح الترخيص لشركة انرجيان لانتاج الغاز من خزان كاريش

i24news

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تُظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها شركة انرجيان للنفط والغاز في 20 سبتمبر 2022 سفينة تخزين وتفريغ إنتاج Energean Floating في حقل كاريش ، وهو حقل غاز بحري في البحر الأبيض المتوسط غرب حيفا ، إسرائيل.
Energean Plc/AFPتُظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها شركة انرجيان للنفط والغاز في 20 سبتمبر 2022 سفينة تخزين وتفريغ إنتاج Energean Floating في حقل كاريش ، وهو حقل غاز بحري في البحر الأبيض المتوسط غرب حيفا ، إسرائيل.

يتزامن هذا مع اقتراب التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والذي سيجري الخميس

منحت إسرائيل شركة ’انرجيان’ الترخيص لانتاج الغاز من خزان كاريش، حيث أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم أن المسؤول عن شؤون البترول في وزارة الطاقة، حين بن يوسف، أبلغ الشركة البدء بانتاج الغاز الطبيعي من الخزان كاريش. 

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الرغبة هي أن تبدأ الشركة بانتاج الغاز بأقرب وقت ممكن، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الشركة نفسها ترفض التعليق الى اختبارات النزاهة التي أجريت مؤخرا، ومتى سيتم انهائها. 

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوخشتين أكد بداية الأسبوع أن مراسم التوقيع على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان سيقام الخميس القادم. بحسب الخطة، الجانب الإسرائيلي سيوقع أمامه. رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد سيوقع على الاتفاق، والمدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلت سيسلمها للوسيط الأمريكي. في حين سيوقع الجانب اللبناني بصورة منفصلة. ودعي الوزراء الى جلسة الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس للمصادقة على الاتفاق. 

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