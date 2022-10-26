وزير البترول المصري:اسرائيل والسلطة قريبون من التوصل لاتفاق لتطوير حقل الغاز قبالة غزة

مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون ومصريون يجرون مباحثات لابرام اتفاق حول تطوير حقل الغاز قبالة غزة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الثلاثاء أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية قريبون من التوصل الى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز البحري مقابل شواطئ غزة.

وقال الملا إنه "حاليا تجري مباحثات بين مسؤولين مصريين، إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين من جانب السلطة الفلسطينية حول صفقة نهائية" وأكد الوزير انه تم "توقيع اتفاق إطاري بين السلطة ومصر، في حين أن إسرائيل لم تقدم موافقتها على ذلك" مشيرا إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي وأفادت "رويترز "أن مسؤولين في القاهرة على تواصل ايضا مع شخصيات من حماس بالموضوع".

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون لوكالة "رويترز" إنه في إطار الاتفاق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تسعى شركة الغاز المصرية EGAS السيطرة على تطوير حقل الغاز، ما يعني أن الشركة ستكون مسؤولة عن عملية انتاج الغاز من الحقل الذي سيتم حفره، حيث ستنفذ العملية من خلال شركات خاصة، وكل العملية ستجري بإشراف السلطات في القاهرة. وخلال ذلك سيتم تحويل قسم من الأرباح الى السلطة الفلسطينية.

وقال الملا إن "تفاصيل الصفقة لم يتم الاتفاق عليها نهائيا إنما فقط الإطار، بدأنا الحديث عن ذلك مع إسرائيل قبل عامين". ايضا قال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز" بأنه تم التوصل الى اتفاق حول "شروط أساسية" لكنها برأيه، تتطلب نقاشات إضافية حول التفاصيل التقنية، وستكون هناك حاجة لتلقي الموافقات النهائية من السلطة الفلسطينية.

.مسؤولون إسرائيليون قالوا لـ"رويترز" إن وزيرة الطاقة كارين الهرار قررت تأجيل التوصل الى اتفاق نهائي حتى بعد الانتخابات القادمة. وفي هذا السياق،وتجدر الاشارة الى انه بموجب تقديرات الخبراء، فإن احتياطي الغاز في الحقل البحري قبالة شواطئ غزة، والذي اكتشف عام 2000، من الممكن أن تصل الى 1.4 تريليون قدم مكعب.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" الاسبوع الماضي نقلا عن مصادر خاصة إنه على خلفية أزمة الطاقة العالمية، نجحت مصر بإقناع إسرائيل بالبدأ بانتاج الغاز من الحقل قبالة غزة، وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.