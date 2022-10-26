ستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها، "البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار عبر مختلف القطاعات في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار.

وبحسب موقع"إيلاف" ستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها، "البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية"

وقال ولي العهد السعودي سيعمل تأسيس الشركات الخمس "على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الستة".

جاء الإعلان عن تأسيس الشركات الخمسة الجديدة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.