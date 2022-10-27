اسهم شركة "موبيلاي" الاسرائيلية تقفز في اول يوم تداول لها ببورصة نيويورك بـ38 بالمئة

الشركة الاسرائيلية اشترتها انتل قبل خمس سنوات بقيمة 15.3 مليار دولار

بدأت شركة السيارات الإسرائيلية ذاتية القيادة "موبيلاي" والتي اشترتها شركة "انتل" العالمية مقابل 15.3 مليار دولار عام 2017، بالتداول في بورصة وول ستريت/بورصة نيويورك، وقفزت أسهم الشركة في اول يوم تداول لها بنسبة 38% في ناسداك حيث تم تداولها تحت الرمز MBLY، وبلغ سعر السهم 29 دولار للسهم، ما يظهر ان سعر الشركة أصبح 23.1 مليار دولار.

عملية تداول اسهم الشركة في بورصة نيويورك استكملت الثلاثاء الماضي، واتفق على تداول أسهمها في البورصة بـ 21 دولارا، ويشار الى استكمال عملية التداول لأسهم "موبيلاي" جاءت بعد رفض الموافقة على هذه العملية أكثر من مرة على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كان من المفترض ان يتم تداول أسهمها قبل أكثر من عام بقيمة 50 مليار دولار لكن تقرر تأجيل العملية.

ويشار الى أن الشركة عادت للتداول كشركة جماهيرية بعد 5 سنوات من استحواذ شركة "انتل" عليها، وجاءت هذه العملية بهدف توسيع خدماتها والتوسع في مجال المركبات، حيث تطور مجال السيارات ذاتية الصنع خلال الفترة الاخيرة ما يضع الشركة أمام منافسة قوية يجب عليها مواجهتها.

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