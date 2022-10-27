شركة "سوناطراك" للنفط والغاز الجزائرية توقع عقدين مع شركتين إيطاليتين بنحو 600 مليون يورو

تبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب سيسمح بإنتاج 1000 طن يوميا

وقعت شركة "سوناطراك" للنفط والغاز الجزائرية، اليوم الخميس، 5 عقود جديدة مع شركات أجنبية ومحلية، منها عقد بقيمة نحو 400 مليون يورو لفائدة شركة “تكنيمونت” الإيطالية، وبهدف تطوير حقل المحروقات” غرد الباڤل”.

وبحسب ما أورده موقع "الشروق" الجزائري، "تبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب مما سيسمح بإنتاج 1000 طن في اليوم من غاز البترول المسال و300 طن يوميا من المكثفات و8.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز، وتقدر مدة إنجاز هذا المصنع بـ 36 شهرا"

كم وقع فرع سوناطراك “المؤسسة الوطنية للقنوات”، عقدا "يتعلق بإنجاز خط أنابيب بقطر 14 بوصة على مسافة 65 كلم، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء" يضيف المصدر ذاته، وسيسمح هذا الخط بنقل غاز البترول المسال الذي سينتجه هذا المصنع نحو شبكة نقل غاز البترول المسال (LR1) بحاسي مسعود. ومن المتوقع إنجازه خلال 20 شهرا

كما وقع المجمع الغازي تين فوي تبنكورت (شراكة سوناطراك- توتال إنيرجي) عقدا مع شركة “أركاد” الإيطالية يتعلق بإنجاز وحدة جديدة للضغط المنخفض وشبكة تجميع تسمح بربط 24 بئراً جديدة منتجة بالمصنع الحالي وكذا تجديد المرافق القائمة، وهذا بصيغة الهندسة، الإمداد، البناء وإدارة البناء. يكشف البيان.

و ستسمح هذه العقود لشركة سوناطراك باقتناء معدات خاصة بوحدات معالجة المحروقات من شركات جزائرية مبتكرة تمكنت من تصنيع هذه المعدات محليا والتي كانت تستورد بالعملة الصعبة سابقا.

وبهذا الخصوص تم منح عقد للشركة الناشئة “جانصول” لتصميم وتصنيع وتركيب معدات فصل بطابقين على مستوى وحدة معالجة غاز البترول المسال بحاسي مسعود (GPL2)

كما تم منح عقدين لتصميم وتصنيع وتوريد معدات فصل ثلاثية السوائل عالية ومنخفضة الضغط تستفيد منها وحدة معالجة الغاز بـ “تين فوي تبنكورت”، وهذا لكل من المؤسسة الوطنية للأنشطة العامة للصناعة والمؤسسة الوطنية لصناعة الهياكل المعدنية والنحاسية.