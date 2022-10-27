رئيس بنك لئومي الإسرائيلي يبدي اهتمامًا بالاستثمارات في السعودية

تُعتبر مشاركة بنك لئومي في مؤتمر دولي بالرياض أحدث إشارة على تحسن محتمل في العلاقات السعودية الإسرائيلية

أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الإسرائيلي لئومي سامر حاج يحيى عن رغبته بالاستفادة من فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حضوره منتدى الأعمال الذي عُقد في الرياض، على ما أعلنت رويترز الخميس. وتعتبر تلك المشاركة أحدث إشارة على تحسن محتمل في العلاقات السعودية الإسرائيلية.

وتحمل مشاركة بنك لئومي، وهو أحد أكبر مصرفين في إسرائيل، في الحدث الاستثماري الرائد في المملكة السعودية، بوادر على رغبة الرياض توثيق العلاقات مع إسرائيل، لربما تأثرا بدول الخليج الشقيقة كالإمارات العربية المتحدة والبحرين التي أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020، حيث انخرطت في اتفاقيات إبراهيم التي دفعت بها الولايات المتحدة على أمل تشجيع دول الجوار على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان حاج يحي قد غادر الثلاثاء، إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي وسيشارك في حلقة نقاش حول "التغيّرات في عالم البنوك والاستثمارات لصالح الاقتصاد العالمي بعد الوباء"، فيما يُعتبر سابقة تنبئ بتعاون محتمل وإرساء قواعد عمل مشترك على صعيد البنوك والاستثمارات.

وفي نيسان أبريل من العام الفائت، أفيد بأن المدير العام لبنك لئومي الإسرائيلي يرأس بعثة تضم مجموعة من كبار المسؤولين في قطاع الاقتصاد الاسرائيلي لزيارة مملكة البحرين، بهدف تشجيع التعاون التجاري.