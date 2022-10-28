ايلون ماسك يكمل صفقة شراء تويتير مقابل 44 مليار دولار

أتت هذه التطورات بعد ساعات من اقتحام صاحب تيسلا، مقر الشركة العملاقة ملوحاً بمغسلة

بعد عدة أشهر من المفاوضات، أفادت مصادر مطلعة بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد أتم أخيراً صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وأضافت المعلومات أن أغنى رجل في العالم استحوذ على تويتر، مستغنياً عن كبار المسؤولين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة. بحسب ما نشرت وكالة رويترز للأنباء.

كما ذكرت أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال كان من بين الذين تم فصلهم، إلى جانب المدير المالي، وكبير المسؤولين التنفيذيين للشؤون القانونية والسياسات في تويتر والمستشار العام للشركة.

أتت هذه التطورات بعد ساعات من اقتحام صاحب تيسلا، مقر الشركة العملاقة ملوحاً بمغسلة، وبعد أن عمد أيضاً إلى تحديث بروفايله الشخصي على حسابه في تويتر الذي يتابعه أكثر من 110 ملايين مستخدم، ملمحاً في خانة المعلومات الشخصية إلى أنه بات مالك المنصة، وكتب "chief twit" أي رئيس تويتر.

كما أبلغ الرجل المثير للجدل، موظفي منصة التغريد الشهيرة، الذين انتابهم الهلع مع قرب إقفال صفقة البيع، أنه لا يعتزم خفض عددهم بنسبة 75% كما أعلن مسبقًا، بحسب ما أفادت شبكة بلومبرغ، إلا أنه نكث وعده، وفق المعلومات الأخيرة.