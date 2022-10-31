وزير المالية الاسرائيلي يناقش مع وزير التجارة البحريني أهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين

كما اتفق الزياني مع وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية على تسريع عملية النقاشات حول اتفاقية تجارة حرة حتى نهاية العام

قرر كل من وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية اورنا باربيباي ووزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني، الذي يزور إسرائيل على رأس وفد اقتصادي رفيع بتسريع عملية النقاشات بين البلدين حول اتفاقية تجارة حرة، واتفقا على انهاء الاتصالات للتوصل الى اتفاق حتى نهاية العام وهو أمر أكده ايضا الوزير البحريني خلال مقابلة مع i24news، وستصل بعثة إسرائيلية الى البحرين الشهر المقبل لاستكمال المباحثات.

كما اجتمع الوزير البحريني والوفد المرافق مع وزير المالية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، وناقشا أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على خلفية المباحثات خلال الأشهر الأخيرة حول اتفاق تشجيع الاستثمارات.

ووصف ليبرمان الامكانيات الاقتصادية الموجودة في المنطقة، بما في ذلك امكانية الربط البري من منطقة الخليج حتى إسرائيل، والتي يمكنها أن توفرا وقتا وتكاليف نقل بضائع من الخليج حتى البحر المتوسط. من جانبه أشار الوزير البحريني، الزياني الى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والنية لزيادة الاستثمارات والتجارة بينهما.

في الاجتماع، الذي عقد اليوم في وزارة المالية بالقدس، شارك من الجانب الإسرائيلي وزير المالية افيغدور ليبرمان، الاقتصادية الرئيسية للوزارة شيرا غرينبرغ. رئيس مقر الوزير أمير شنايدر واوري التمان من طاقم الاستثمارات الأجنبية في شعبة الاقتصاديين. وشارك من الجانب البحريني وزير التجارة والصناعة البحريني الشيخ زايد بن راشد الزياني، السفير البحريني لدى إسرائيل يوسف خالد الجلاهمة ومسؤولين كبار في وزارة التجارة والصناعة البحرينية.

ويزور وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني اسرائيل هذه الايام بمرافقة وفد اقتصادي رفيع، ووقع خلالها عددا من الاتفاقيات الهامة، وكان وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني قد أكد خلال مقابلة مع i24NEWS أن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ستوقع في نهاية العام الحالي، معتبرا إنها ستشكل بداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما رحب بمشاركة مظليين إسرائيليين في عملية إنزال مؤخرا بمناسبة مرور عامين على اتفاقية ابراهيم