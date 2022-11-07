إنرجيان تكتشف المزيد من الغاز قبالة إسرائيل

فقًا للتقديرات الأولية للشركة، يحتوي خزان زيوس على 13.3 مليار متر مكعب من الغاز، ولا تزال انرجيان تحلل النتائج

أعلنت شركة إنرجيان للتنقيب عن النفط والغاز، يوم الاثنين أنها اكتشفت اكتشافًا آخر في موقع خزان زيوس قبالة سواحل إسرائيل.

وفقًا للتقديرات الأولية للشركة، يحتوي خزان زيوس على 13.3 مليار متر مكعب من الغاز، ولا تزال انرجيان تحلل النتائج.

كما قالت الشركة التي تركز على استغلال الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إنها طورت اكتشاف خزان أثينا المجاور، والذي تم الإعلان عنه في أيار/ مايو. ذكرت التقارير الأولية أنه يحتوي على 8 مليار متر مكعب ولكن بعد مزيد من التحليل من قبل مدقق الحسابات الاحتياطي DeGolyer & MacNaughton، تم رفع التوقعات إلى 11.75 مليار متر مكعب.

يمكن ربط أثينا بسفينة الإنتاج والتخزين العائمة (FPSO) التي تستخدمها الشركة لإرسال الغاز إلى السوق الإسرائيلية من حقل غاز كاريش، الذي كان محل نزاع طويل مع لبنان.

في وقت سابق من شهر أكتوبر، وقعت الدولتان المتحاربتان رسميًا الاتفاقية البحرية التاريخية التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي اعتبرت أن بيروت تعترف بحقل كاريش كجزء من المياه الإقليمية لإسرائيل. حصل لبنان بدوره على الحقوق الكاملة لتشغيل واستكشاف ما يسمى بخزان قانا أو صيدا القريبين.

وكانت انرجيان قد أعلنت في مطلع تشرين الأول الفائت عن اكتشاف كمية غاز جديدة في خزان هيرميس الواقع جنوب منصة كريش وهو داخل المياه الإقليمية لإسرائيل.