توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن والإمارات وإسرائيل للاستمرار في دراسات جدوى المياه والطاقة

سيتم إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر المتوسط مقابل إنشاء محطة للطاقة الكهربائية النظيفة بصحراء الأردن

وقّع الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين يقومان على إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق) مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن (الازدهار الأخضر)، على ما أفاد موقع عمون.

وتحض المذكرة على السعي من أجل إحراز تقدم في الاستفادة من المساعدة، والدعم من الجهات الدولية ذات العلاقة والشركاء، بشكل طوعي أو عند الحاجة، بشرط موافقة جميع الأطراف على إعداد الخطط الضرورية، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ المقبلة في تشرين الثاني من العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقّع مذكرة التفاهم عن الحكومة الأردنية، وزير المياه والري محمد النجار، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي، وزيرة البيئة والتغير المناخي مريم المهيري، وعن الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج.

تم توقيع المذكرة على هامش قمة المناخ Cop27 المنعقدة في شرم الشيخ، بناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض إكسبو دبي العام الماضي بحضور المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ في دبي جون كيري.

وكان موقع "والا" العبري قد أفاد نقلا عن خمسة مسؤولين اسرائيليين مطلعين أن إسرائيل والأردن ودولة الإمارات مقبلة على التوقيع الاثنين القادم في دبي على اتفاق غير مسبوق لإقامة محطة توليد طاقة تعتمد على الطاقة الشمسية ستقام في الصحراء الأردنية وستوفر الكهرباء لاسرائيل، في المقابل سيقام في اسرائيل على شاطئ البحر المتوسط محطة تحلية للمياة مخصصة للأردن، وسيشتري كلا البلدين من جاره الكهرباء والمياه التي سيتم انتاجها في كلا المرفقين.

وتمت الإشارة إلى مسؤولين اسرائيليين قولهم إن الاتفاق يستند على الرؤيا التي عرضتها قبل عامين منظمة EcoPeace Middle East والتي تضم نشطاء إسرائيليين وأردنيين وفلسطينيين يحاولون دفع التعاون للحفاظ على البيئة ومكافحة أزمة المناخ وسط تعزيز العلاقات والسلام بين الأطراف. وأفيد أيضا أن طرح الاقتراح يأتي بعد توقيع "الاتفاقيات الابراهيمية" مع الإمارات لتعزيز التعاونات الاقليمية بمجال الطاقة والمياه.