أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديراً بواسطة اليانصيب بعد فوزه بملياري دولار

لم ينتج عن 40 سحباً متتالياً أي فائز بالجائزة الكبرى حتى الإثنين الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها التراكمية

استطاع شخص من ولاية كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، من انتزاع الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي التي بلغت قيمتها رقماً قياسياً عالمياً، هو 2.04 مليار دولار، وذلك بعدما تراكمَ هذه المبلغ خلال أشهر لم يتمكن فيها أيّ كان من الفوز، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المنظمة.

وأوضحت "باوربول" أن تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الولايات المتحدة تطابقت مع الأرقام الخمسة التي أسفر عنها السحب، وهي 10 و33 و41 و47 و56 و10 للرقم الإضافي "باوربول".

وقالت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا في تغريدة على شبكة تويتر، أمس الثلاثاء، أن "الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديراً بواسطة اليانصيب"، مشيرة إلى أن "البطاقة الفائزة بيعَت في "جوز سيرفيس سنتر" في ألتادينا"، وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه جو شحيد السوري الأصل، وقد حصل على عمولة بقيمة مليون دولار.

https://twitter.com/i/web/status/1590039368265523202 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبحسب شركة "باوربول"، فإنه يتعين على الفائز بالجائزة الاختيار بين تسلّمها كاملة ولكن مقسّطة على 30 قسطاً خلال 29 عاماً، أو دفعة واحدة، وفي هذه الحال لا يحصل سوى على 997,6 مليون دولار.

ولم ينتج عن 40 سحباً متتالياً أي فائز بالجائزة الكبرى حتى الإثنين الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها التراكمية إلى مبلغ مذهل يزيد عن ملياري دولار.

ولم تكن فرصة الفوز بالجائزة تتعدى نسبة واحد على 292,2 مليوناً، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.