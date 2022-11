أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديراً بواسطة اليانصيب بعد فوزه بملياري دولار

استطاع شخص من ولاية كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، من انتزاع الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي التي بلغت قيمتها رقماً قياسياً عالمياً، هو 2.04 مليار دولار، وذلك بعدما تراكمَ هذه المبلغ خلال أشهر لم يتمكن فيها أيّ كان من الفوز، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المنظمة.

وأوضحت "باوربول" أن تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الولايات المتحدة تطابقت مع الأرقام الخمسة التي أسفر عنها السحب، وهي 10 و33 و41 و47 و56 و10 للرقم الإضافي "باوربول".

وقالت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا في تغريدة على شبكة تويتر، أمس الثلاثاء، أن "الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديراً بواسطة اليانصيب"، مشيرة إلى أن "البطاقة الفائزة بيعَت في "جوز سيرفيس سنتر" في ألتادينا"، وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه جو شحيد السوري الأصل، وقد حصل على عمولة بقيمة مليون دولار.