الملياردير الأمريكي "سام بانكمان فرايد" يفقد 94 في المئة من ثروته في يوم واحد
قالت FTX أمس الجمعة إنها تقدمت بطلب للإفلاس، واستقال بانكمان-فرايد، من منصب الرئيس التنفيذي.
تهاوت ثروة الملياردير الأمريكي من أصل يهودي، سام بانكمان فرايد، بنسبة 94 بالمئة في خلال يوم واحد فقط، لتهبط من حوالي 15.6 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار.
وقالت FTX أمس الجمعة إنها تقدمت بطلب للإفلاس، واستقال بانكمان-فرايد، المعروف باسم SBF ، من منصب الرئيس التنفيذي.
وكانت منصة تداول العملات المشفرة، تعرضت لأزمة سيولة حادة، وعجز يصل إلى 8 مليارات دولار، وفشلت محاولاتها للحصول على حزمة إنقاذ من لاعبين في الصناعة، كما فاقم أزمة منصة التداول انسحاب شركة "بينانس"، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، من صفقة الاستحواذ عليها، والتي كان ينظر إليها على أنها طوق نجاة لـ"TFX".
وبحسب منصة "كوين ماركت كاب، فقد انخفضت سوق العملات المشفرة، في آخر 24 ساعة، بنسبة 2.6 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 846 مليار دولار"، وتراجعت عملة بتكوين، وهي أكبر العملات المشفرة، إلى 16,798 دولار، كما انخفضت عملة "إيثريوم" إلى 1,264 دولار.