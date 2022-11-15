إسرائيل: معدل التضخم ارتفع إلى 5.1 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي

قفز مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي، بنسبة 0.6 في المائة، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين

أكد المكتب المركزي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 5.1 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول، مقارتة بالأشهر الـ 12 الماضية حيث كان يبلغ 4.6 في المائة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقفز مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي، بنسبة 0.6 في المائة، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين.

وتمثلت الزيادة الأهم في ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 4.1 في المائة، كما عرفت أسعار المواد الغذائية الإجمالية ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4 في المائة، بينما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 0.6 في المائة.

وقد قفزت أسعار السكن، غير المدرجة في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 1.1 في المئة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. ويبلغ الارتفاع الإجمالي الآن ما يقرب من 20 في المائة .

ومن المتوقع أن يتخذ بنك إسرائيل إجراءات برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 في المائة يوم الاثنين المقبل، وسبق للبنك أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى 2.75 بالمائة من 0.1 بالمئة في أبريل/نيسان، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في 14 عاما إلى 5.2 بالمائة في يوليو/تموز.

تظل تكلفة المعيشة المرتفعة إحدى القضايا الرئيسية التي تقلق الإسرائيليين، بحسب استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات العامة الأخيرة.