تقرير: مجموعة السبع ستعلن عن سقف أسعار النفط الروسي في 23 نوفمبر الجاري

الولايات المتحدة تخطط لعرض اقتراحها قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأربعاء الوشيك.

أعلنت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن دول مجموعة السبع تنوي الإعلان عن سقف سعر النفط الروسي الذي ستشتريه في الـ23 من نوفمبر/تشرين الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لعرض اقتراحها قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأربعاء الوشيك. وفي حال تم تأييد الاقتراح، يمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه في نفس المساء.

وومن جهتها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في وقت سابق إنه "يتوجب العمل لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل".

وتحاول الدول الغربية "كبح نمو أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى أقصى حد ممكن" للحد من عائدات الميزانية الروسية من صادرات الوقود من أجل تقويض قدرة موسكو على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية في العالم.