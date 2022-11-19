مسؤولون فيليبينيون : "السعودية ستدفع تعويضات لعمال حرموا من أجورهم"

سوزان أوبل، "حزمة التعويضات البالغة ملياري ريال (532 مليون دولار) ستساعد العمال الذين خسروا عملهم"

أكد مسؤولون فيليبينيون، أمس الجمعة، أن السعودية ستدفع تعويضات لعشرة آلاف عامل فلبيني فقدوا وظائفهم في الدولة الخليجية منذ سنوات ولم يتقاضوا أجورهم.

وقالت الوزيرة الفيليبينية لشؤون العمال المهاجرين سوزان أوبل، إن "حزمة التعويضات البالغة ملياري ريال (532 مليون دولار) ستساعد العمال الذين خسروا عملهم". ولم يعرف ما إذا كان عمال من دول أخرى سيحصلون أيضًا على بعض الأموال.

وأضافت الوزيرة الفيليبينية "أنا متأكدة من أن هذه البادرة ستمنحهم الأمل بطريقة ما وتعوض عن سنوات عديدة من الألم وخيبة الأمل".

وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن "هذه أنباء سارة جدا"، مؤكدا أن الأمير محمد "أبلغني أن هذه هديتهم لنا".

ويأتي هذا القرار بعد لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس أمس الجمعة على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في بانكوك.

وكانت السعودية قد شهدت أزمة اقتصادية في 2015 بعد انخفاض حاد في أسعار النفط مما دفع شركات البناء إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال الأجانب.

واستأنفت الفيليبين في وقت سابق من هذا الشهر إرسال عاملات منازل إلى السعودية بعد حظر دام سنة اتخذ إثر أنباء تحدثت عن سوء معاملة وعدم دفع أجور هؤلاء العاملات.

واتفق البلدان على تعزيز تدابير حماية العمال المهاجرين ومن بينها السماح لهم بترك العمل قبل نهاية عقودهم إذا كان صاحب العمل مسيئًا على أن يتم توفير تغطية عبر تأمين للأجور غير المدفوعة.