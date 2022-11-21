البحرين تحصل على استثمارات بقيمة 291 مليون دولار في قطاع السياحة في عام 2022

تعمل على زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتصل إلى 11.4 في المئة في عام 2026،

استطاع مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من "فريق البحرين" من استقطاب استثمارات في القطاع السياحي بقيمة 291 مليون دولار أميركي (110 مليون دينار بحريني) وذلك خلال أول تسعة شهور من العام الجاري، وتأتي هذه الاستثمارات في قطاع السياحة مع إنشاء ثماني شركات في الدولة الخليجية لأول مرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومن المتوقع أن تخلق الشركات الجديدة ما يصل إلى 1090 منصب شغل في البلاد.

إجمالا، استقطب مجلس التنمية الاقتصادية البحريني نحو 921 مليون جولار ( حوالي 348 مليون دينار بحريني) من الاستثمارات المباشرة من 66 شركة التي تشتغل في أهم القطاعات الحيوية من ضمنها الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة. ويتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 4700 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفي السياق قال مدير تنفيذي تطوير الأعمال - قطاع السياحة بمجلس التنمية الاقتصادية، منذر عبداللطيف المداوي "نشهد زخماً في الاستثمارات السياحية في مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، ويسعدنا أن نرى استراتيجية القطاع السياحي ضمن خطة التعافي الاقتصادي تثمر عن المزيد من الاستثمارات مع توقعات المملكة باستضافة 14 مليون سائح بحلول العام 2026".

وكجزء من خطة التعافي الاقتصادي، كشفت البحرين عن خططها لجذب 14.1 مليون سائح بحلول عام 2026 من خلال استراتيجية مدتها أربع سنوات. ترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة أهداف رئيسية: زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتصل إلى 11.4 في المئة في عام 2026، وترسيخ مكانة البحرين كقطب سياحي عالمي ، وتنويع المنتجات السياحية وزيادة عدد الدول. تستهدف جذب المزيد من السياح.

وتجدر الإشارة إلى أنه تضمنت الإحصائيات الأخيرة تسجيل 6.9 مليون زائر للبحرين بنهاية شهر سبتمبر/ايلول المنصرم، في حين سجل قطاع الضيافة والفنادق قضاء السياح معدل 5.9 ليلة في البحرين وبلغت إجمالي الإيرادات السياحية قرابة 1.7 مليار دولار أميركي (622.4 مليون دينار بحريني) خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومن جهتها جددت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، في وقت سابق من العام الجاري، "التزام المملكة بتعزيز السياحة في المنطقة العربية خلال اجتماع مع رئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد الفهيد ، بحسب وكالة الأنباء الوطنية".