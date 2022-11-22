تقرير: إسرائيل وافقت على مشاركة قطر بعمليات التنقيب في حقل قانا اللبناني

اسرائيل منحت حق النقض حول اختيار الشركة التي تشارك بعمليات التنقيب بالحقل اللبناني

منحت إسرائيل الضوء الأخضر لقطر للمشاركة في عملية التنقيب في حقل الغاز اللبناني، جاء ذلك بعد أن منحت إسرائيل حق الفيتو بما يخص الموافقة على الشركة الإضافية التي ستعمل عن التنقيب في حقل قانا اللبناني.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإن وزارة الطاقة الإسرائيلية هي التي قادت هذه العملية، ووافقت على مشاركة قطر في العملية بنسبة حتى 30%. ومن المتوقع أن تستبدل قطر الشركة الروسية التي كان من المفترض أن تشارك بقسم من عمليات التنقيب مع شركة توتال الفرنسية و ENI الايطالية.

حاليا الخطوة القادمة بالعملية هي الموافقة اللبنانية، جاء هذا نقلا عن مسؤولين مطلعين على الموضوع لـ"كان". المشاركة القطرية في عملية التنقيب ستكون ممكنه، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

وكانت "كان" افادت الشهر الماضي ان مسؤولين قطريين اجروا مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين حول عملية التنقيب في قانا. وافيد الاسبوع الماضي ان قطر قدمت طلبا للانضمام الى الشركات التي تعمل على التنقيب في الحقل الواقع بين إسرائيل ولبنان.