بنعلي: تريد المملكة أن تكون "الأخ الأخضر الأكبر" لجيرانها

"شريك موثوق لأوروبا ومتضامن مع جيرانه في الجنوب"، بهذا الشعار شارك المغرب في مؤتمر المناخ COP27 الأخير، بتوجيه من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. ضيفة مجلة Invitée du Maghreb sur i24NEWS، أعربت عن سعادتها بالقرار النهائي الذي اتخذته قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ التي انعقدت بشرم الشيخ في مصر.

من خلال إجبار الدول الملوثة في الشمال على تعويض دول الجنوب التي تلوث أقل بكثير ولكنها تدفع الثمن البيئي الأعلى، اتخذ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين قرارًا تاريخيًا انتظره المجتمع المدني والدول الأكثر هشاشة منذ أكثر من 30 عامًا. وأكدت معالي الوزيرة، على أن أحد أهم جوانب هذا القرار يكمن في الأسئلة التي يطرحها، لا سيما فيما يتعلق بدرجة الضعف.

وأضافت بنعلي: "تتراوح درجات الضعف ابتداء من الممولين الذين يرفضون أو تراجعوا عن الرغبة في تحمل مخاطر المناخ، على البلدان التي تضررت بشدة من الجفاف أو الفيضانات ما ينسحب بالضرر على اقتصادها، وانتهاءً بأولئك الذين قد يختفون بحلول نهاية القرن. ما يصل إلى 25٪ من الأمم المتحدة الدول الأعضاء".

وتابعت ليلى بنعلي، "ستطرح الإنسانية على نفسها الآن أسئلة حول الهجرة والسيادة والمواطنة، على نحو ما لم تفعل طيلة قرون".

كما شددت الوزيرة المغربية بقولها على أن الرباط ستضمن الوفاء بالتزامات الدول الغنية. "المغرب، بصفته رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة، سيضمن أن يكون صوت البلدان النامية مسموعا حقا، وأن يتم أخذ عبء تغير المناخ على البيئة في الاعتبار، فيما يتعلق بمسألة الخسائر والأضرار".

رداً على سؤال من سيريل عمار (مقدم البرنامج) حول هذا التناقض الواضح بين اعتماد المغرب الكبير على الطاقة – فهو يستورد الوقود الأحفوري بكميات هائلة – وبين خطة انتقال الطاقة الطموحة للغاية في البلاد، أصرت ليلى بنعلي على توضيح الفكرة الرئيسية وراء الانتقال.

"المغرب يمر بمرحلة انتقالية في مجال الطاقة الرقمية والاجتماعية، ولكنه يمر أيضًا بمرحلة انتقالية بين نموذج التنمية القديم والجديد. وفي هذا الانتقال بين الجديد والقديم، يعد قطب الطاقة أمرًا بالغ الأهمية"، على حد قولها. "مسارنا جار. نريد أن نؤكد التزامنا بمعدل طاقة متجددة بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2030، ولدينا جميع المكونات اللازمة لذلك. نريد أيضًا خلق فرص عمل للمستقبل في مجال الطاقة، ولا سيما التركيز على الهيدروجين الأخضر."

توضح ليلى بنعلي أن المملكة تراهن على استراتيجية طاقة ثلاثية: صعود الطاقات المتجددة، وتطوير كفاءة الطاقة والتكامل الإقليمي.

وقع المغرب ، المصنف من قبل برلين ضمن أفضل خمسة شركاء في الطاقة لأوروبا، خلال COP27 مذكرة تفاهم مع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال للتجارة في الإلكترونات الخضراء وتطوير أسواق مخصصة.

كما تريد المملكة أن تكون "الأخ الأخضر الأكبر" لجيرانها. وأشارت الوزيرة إلى أن تضامن المغرب مع جيرانه ينعكس في تطوير التعاون الكامل بين بلدان الجنوب من خلال تبادل القدرات والتكوين والمشاريع والتمويل.

ماذا عن التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل؟ "تجري مناقشات رسمية في مجال التعاون في مجال الطاقة. اليوم لدينا الإطار الصحيح لدفع أنواع مختلفة من الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة والطاقات الجديدة وفي البحث والتطوير مع شركائنا الإسرائيليين. على سبيل المثال، التركيز على إنشاء طاقات جديدة حول تحلية المياه .. هناك الكثير من المشاريع التي نعمل عليها مع إسرائيل"، قالت بنعلي بترحيب.