السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى مصر

قالت الوكالة، إن "القرار جاء امتداداً للروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين"

أكدت وكالة "واس" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية مددت وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، تنفيذاً لتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الوكالة، إن "القرار جاء امتداداً للروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين"، الوكالة إلى أن "الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانيات نمو هائلة، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي حفزت نمو القطاع الخاص وزادت تنافسيته".

وتابعت الوكالة أن "هناك تواصل مستمر بين البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات وودائع في الاقتصاد المصري بهدف تسهيل فتح قنوات تمويل جديدة مع المؤسسات الدولية"، مضيفة أن "تمديد الوديعة يهدف أيضاً لتسهيل إتمام الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بـ15 مليار دولار".

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وبحسب الوكالة، فإن السعودية لم يقتصر دعمها لمصر في تمديد الوديعة التي كان مقرراً ردها نهاية العام الجاري فقط، لكنها ضخت مزيداً من الاستثمارات لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية.

أضافت الوكالة أن "السعودية لديها رغبة أكيدة في مواصلة الاستثمار بالقطاعات التنموية في مصر".

وكان بيان قد صدر عن البنك المركزي المصري، أواخر أغسطس/آب الماضي، فقد حصلت مصر على ودائع خليجية قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتوزّعت هذه الودائع بواقع 5 مليارات دولار من السعودية، ومثلها من الإمارات، إلى جانب 3 مليارات دولار من قطر.