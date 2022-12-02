الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل

يمثل سعر 60 دولارًا خصمًا بنحو 27 دولارًا على خام برنت، تم تداول الأورال بخصومات تبلغ حوالي 23 دولارا

توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق مع مجموعة السبع وشركاء عالميون آخرون، اليوم الجمعة، على تحديد سقف عند 60 دولارا للبرميل للنفط الروسي، وتأتي هذه الخطوة لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

ويمثل سعر 60 دولارًا خصمًا بنحو 27 دولارًا على خام برنت، المعيار العالمي. تم تداول الأورال بخصومات تبلغ حوالي دولارًا في الأيام الأخيرة. ذكرت وكالة رويترز أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي تضمنت آلية لتعديل مستوى السقف لضمان أن يكون دائمًا أقل بنسبة 5 في المئة من سعر السوق.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أخبار الصفقة، التي كانت بحاجة إلى موافقة من بولندا الرافضة، على تويتر، مما يمثل علامة فارقة في جهود الغرب لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين دون زيادة الضغط على العالم.

وقالت فون دير لاين: "اليوم، وافق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وشركاء عالميون آخرون على فرض حد أقصى للأسعار العالمية على النفط المنقول بحراً من روسيا"، مضيفة "ذلك سيعزز العقوبات على روسيا، ويقلل من عائدات موسكو، ويعمل على استقرار أسواق الطاقة عن طريق السماح للمشغلين في الاتحاد الأوروبي بشحن النفط إلى دول خارجية بشرط أن يكون سعره أقل من الحد الأقصى"

ومن جهتها ذكرت وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى أن الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 اتفقت اليوم الجمع على تحديد سقف عند 60 دولارا للبرميل.

واتفقت أكبر اقتصادات الغرب في وقت سابق هذا العام على وضع حد أقصى للسعر بعد ضغط من الولايات المتحدة وتعهدت بكشف التفاصيل بحلول أوائل ديسمبر/ كانون الأول. ولكن تبين أن تحديد الرقم صعب.

وفي السياق كتب وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو على تويتر، اليوم الجمعة: "اتفاقية الحد الأقصى لأسعار النفط اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هذا لا يكفي"

تتمثل مخاطر الاستقرار على سعر أقل في أن روسيا قد تنتقم من خلال خفض إنتاجها، مما قد يزعج الأسواق. حذرت روسيا في وقت سابق من أنها ستتوقف عن إمداد الدول التي تلتزم بالحد الأقصى.

مع توافق دول الاتحاد الأوروبي، تم رفع آخر عقبة متبقية أمام اتفاقية أوسع لمجموعة السبع. قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن 60 دولارًا أمريكيًا ستكون مقبولة.