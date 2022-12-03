الرئيس الفرنسي يناقش مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك كيفية امتثال تويتر للوائح الأوروبية

استحوذ ماسك على "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، أمس الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على "تويتر" بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة له على "تويتر" اليوم السبت، إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".

https://twitter.com/i/web/status/1598826588367470592 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن الخميس الماضي، في حديث للبرنامج التلفزيوني "غود مورنينغ أميركا" أنه يعتقد أن هناك "مسؤوليات وحدودا" لحرية التعبير.

من جهته، استحوذ ايلون ماسك على "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما تحرك لبدء عدد من التغييرات على المحتوى وطاقم العمل.