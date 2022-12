الرئيس الفرنسي يناقش مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك كيفية امتثال تويتر للوائح الأوروبية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، أمس الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على "تويتر" بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة له على "تويتر" اليوم السبت، إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".