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الرئيس الفرنسي يناقش مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك كيفية امتثال تويتر للوائح الأوروبية

i24NEWS

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يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.
GONZALO FUENTES / POOL / AFPيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.

استحوذ ماسك على "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، أمس الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على "تويتر" بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

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وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة له على "تويتر" اليوم السبت، إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".

https://twitter.com/i/web/status/1598826588367470592

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وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن الخميس الماضي، في حديث للبرنامج التلفزيوني "غود مورنينغ أميركا" أنه يعتقد أن هناك "مسؤوليات وحدودا" لحرية التعبير.

من جهته، استحوذ ايلون ماسك على "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما تحرك لبدء عدد من التغييرات على المحتوى وطاقم العمل.

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