الكرملين: روسيا لن تقبل بأي سقف لسعر النفط

الكرملين يقوم بتحليل الوضع المتعلق بتحديد سقف لأسعار النفط

أكّدت روسيا السبت أنها "لن تقبل" تحديد سقف لسعر نفطها غداة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على آلية قد تحدّ من واردات موسكو لتمويل هجومها في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "لن نقبل هذا السقف". وأكّد أن موسكو كانت قد "استعدّت" لمثل هذا الامر، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

ويدخل قرار مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

وفي يوم أمس، توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا - عند مستوى 60 دولارا. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.