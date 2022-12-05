تقرير : ولي العهد السعودي يعتزم استثمار حوالي 500 مليون دولار في بنك سويسري

"الأمير محمد بن سلمان يدرس استثمار حوالي 500 مليون دولار لدعم الوحدة الجديدة في البنك "سي إس فيرست بوسطن

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأحد، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستعد لاستثمار نصف مليار دولار في بنك الاستثمار الجديد لمصرف "كريدي سويس" السويسري الذي يقدم العديد من الخدمات المالية.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعون على الأمر -لم تسمهم- إن "ولي العهد السعودي وشركة أسهم خاصة أمريكية يديرها الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، من بين المستثمرين الذين يستعدون لاستثمار مليار دولار أو أكثر".

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن "الأمير محمد بن سلمان يدرس استثمار حوالي 500 مليون دولار لدعم الوحدة الجديدة في البنك "سي إس فيرست بوسطن"، مشيرة إلى أن "البنك لم يتلق بعد عرضاً رسمياً من أي جهة سعودية"

وكان البنك الأهلي السعودي (سي إن بي)، قد تعهد في وقت سابق، باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.60 مليار دولار) في مصرف "كريدي سويس" نفسه مقابل حصة تصل إلى 9.9 في المائة.

وقال البنك السعودي إنه قد يدعم الوحدة المستقلة "CSFB" التي ستعمل كسوق رأسمال مستقل وبنك استشاري مقره نيويورك، فيما قال كريدي سويس سابقاً إنه حصل على 500 مليون دولار من مستثمر إضافي لم يذكر اسمه.

وبحسب أشخاص مطلعون على هذا الاستثمار المحتمل إن الدعم المالي الإضافي قد يأتي من مستثمرين أمريكيين من بينهم المصرفي المخضرم بوب دياموند، المؤسس لشركة "أطلس ميرشانت كابيتال".