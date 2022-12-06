اتفاقية طلائعية: شركة إسرائيلية ستتولى البحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المغرب

إعلان اليوم هو جزء من خطوة إستراتيجية واسعة من شأنها أن تجعل NewMed Energy كيان الطاقة الرائد في الشرق الأوسط

وقعت شركة نيوميد انرجي الإسرائيلية اتفاقيات مع شركة "Aderco" ومع الوزارة الوطنية للمحروقات والمناجم في المغرب للحصول على ترخيص للتنقيب والإنتاج للغاز الطبيعي أو النفط من خلال رخصة بوجدور أتلانتيك للتنقيب، الواقعة قبالة الساحل المغربي في المحيط الأطلسي، وفق النشر في موقع واللا.

وفقًا للاتفاقيات، ستمتلك نيو مد37.5٪ من حقوق رخصة الاستكشاف. وتمتلك شركة Adarco نسبة 37.5٪ إضافية، ويتم تخصيص النسبة المتبقية (25٪) للوزارة الوطنية للمحروقات والمناجم المغربية، وفقًا للقانون المحلي.

في مؤتمر المستثمرين الذي عقد في شباط/ فبراير من هذا العام، كشفت الشراكة أنها في عملية متقدمة للحصول على تراخيص الاستكشاف في المغرب وأنها حددت المغرب كدولة مستهدفة ذات إمكانات هائلة على الصعيدين الجيولوجي والتجاري.

تقع رخصة بوجدور أتلانتيك في المياه الاقتصادية الجنوبية للمغرب وتمنح لمدة 8 سنوات. ووفقًا لخطة العمل، بعد 30 شهرًا من تاريخ منح الترخيص، سيتم إجراء تحليل جيولوجي وجيوفيزيائي، وأول عملية حفر استكشافية ستتم بعد حوالي عامين ونصف العام. وتشترط الاتفاقيات الحصول على موافقة وزارة الطاقة والتنمية المستدامة ووزارة المالية المغربية، وكذلك بموافقة الجمعية العمومية لشركة نيو ميد إنرجي.

يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيو مد انرجي، قال: نحن نعمق أنشطتنا الدولية بشكل متتابع، ونكتسب شيئا فشيئا صفة هيئة عالمية. إعلان اليوم هو جزء من خطوة إستراتيجية واسعة من شأنها أن تجعل NewMed Energy كيان الطاقة الرائد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.

لقد أدركنا منذ فترة طويلة وجود إمكانات هائلة في المغرب للتعاون في كل من قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. نعمل على تعظيم قيمة أصولنا الأساسية جنبًا إلى جنب مع التوسع في العمليات الحالية والدخول في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في بلدان إضافية وتطوير مجال الطاقات البديلة ".

هاري مورفي ، مدير شركة Adarco: "هذه علامة بارزة لأداركو ، التي كان مديروها نشطين في سوق الطاقة لسنوات عديدة. نحن متحمسون لدخول مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب، بالشراكة مع NewMed Energy، شراكة الطاقة الرائدة التي استثمرت بشكل كبير في الصناعة وشاركت في الاكتشافات الكبرى على مدار الثلاثين عامًا الماضية ".