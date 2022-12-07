اجتماع سياسي-أمني بين إسرائيل واليابان لمناقشة عدد من القضايا الهامة

من بين المواضيع التي تمت مناقشتها هو البدء بمباحثات حول اتفاقية تجارة حرة

في إطار توطيد العلاقات بين إسرائيل واليابان بمناسبة مرور 70 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية، عقد اليوم في طوكيو اجتماع سياسي- أمني بين البلدين بمشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية الأسرائيلية، وزارة الأمن ومجلس الأمن القومي، مقابل نظرائهم اليابانيين، وكان الاجتماع بمشاركة السفير الاسرائيلي في طوكيو رافي هرفز.

هذا هو الاجتماع الثالث من نوعه الذي يجري بين الجانبين، ما يشير الى عمق العلاقات بين البلدين، وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من المواضيع الاقليمية في شرق آسيا والشرق الأوسط، والتعاونات المتبادلة بين الجانبين، من بينها البدء بمباحثات استعدادا لاتفاق تجارة حرة أعلن عنها الشهر الماضي، وفتح خط طيران مباشر بين البلدين، التعاون بمجال الدفاع، السايبر، الفضاء، العلوم والتكنلوجيا وغيرها.

وقال السفير الاسرائيلي في اليابان بحسب البيان الصادر إن "الحوار الذي جرى اليوم يشكل تعبيرا عن الأهمية التي يوليها كل جانب إلى الآخر، العلاقات بين اليابان وإسرائيل وصلت الى مستوى التعاون الاستراتيجي حيث أن كلا البلدين يتبادلان القيم، الفرص والتحديات المشابهة.يأخذ هذا الواقع معنى جديدا على ضوء التطورات الجيو-استراتيجية. لدى كلا البلدين حلفاء هامين للولايات المتحدة في الشرق الأدنى والأوسط، والتعاون بينهما سيتواصل بالنمو خلال السنوات القادمة".