ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل إلى 44,2 مليون دولار أمريكي خلال عشرة أشهر بنسبة 925 في المئة

ارتفع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل إلى 44,2 مليون دولار أمريكي، بنسبة 25 في المئة بغضون الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، بحسب ما كشفت عنه بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

وأفادت البيانات أن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل بلغ 12.3 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 925 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، بحسب النشرة الأخيرة لـ"معهد اتفاقات إبراهيم للسلام",فق ما نشر في موقع " Le 360"الإخباري المغربي.