ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل إلى 44,2 مليون دولار أمريكي خلال عشرة أشهر بنسبة 925 في المئة

أفادت البيانات أن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل بلغ 12.3 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري

ارتفع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل إلى 44,2 مليون دولار أمريكي، بنسبة 25 في المئة بغضون الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، بحسب ما كشفت عنه بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

وأفادت البيانات أن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل بلغ 12.3 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 925 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، بحسب النشرة الأخيرة لـ"معهد اتفاقات إبراهيم للسلام",فق ما نشر في موقع " Le 360"الإخباري المغربي.

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وأشار المصدر ذاته، على سبيل المقارنة، إلى أن التجارة بين إسرائيل والإمارات زادت بنسبة 105 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، لتصل إلى 215.2 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022. كما هو الحال بالنسبة للأردن (+ 28.3 في المئة، أي حجم إجمالي قدره 44.7 مليون). أما بالنسبة لمصر فقد تراجعت التجارة مع إسرائيل بنسبة 27 في المئة ، بحجم إجمالي قدره 19.3 مليون دولار.

وأكدن الوثيقة الصادرة عن "معهد اتفاقات إبراهيم للسلام" على أنه في الفترة الممتدة من 16 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، نظمت "جيروساليم بوست" وشركاؤها الإعلاميون، "غلوبال ميديا ​​هولدينغز" في المغرب، و"خليج تايمز" في الإمارات، منتدى الاستثمار العالمي في مراكش.

كما وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء "ONEE" وشركة المياه الإسرائيلية، في 17 نوفمر/تشرين الثاني المنصرم، مذكرة تفاهم في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي السياق يخطط المغرب وإسرائيل لمضاعفة حجم تجارتهما أربع مرات؛ إذ تطمح إسرائيل إلى زيادة هذا المستوى بأسرع ما يمكن من 130 مليون دولار حاليًا إلى 500 مليون دولار أو أكثر، وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إن "البلدين لديهما الكثير من الفرص للمشاركة من أجل الوصول إلى هذا المستوى بسرعة"