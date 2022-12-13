جزر الباهاما تعتقل الملياردير "المشفر" السابق سام بانكمان فرايد بشبهة"ارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية"

شملت التهم الموجهة لسام بانكمان "ارتكاب بالاحتيال في الأوراق المالية عبر الأسلاك وغسيل الأموال"

اعتقلت جزر الباهاما، أمس الإثنين الملياردير المشفر السابق ومؤسس بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة سام بانكمان فرايد (30 عاما)، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، وسيمثل بانكمان-فرايد أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يستمر حتى تسليمه المقرر إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تظل لائحة الاتهام مغلقة حتى صباح الثلاثاء. لم يعلق المدعون الأمريكيون ، ولم يؤكد المدعي العام لجزر الباهاما ولا الشرطة الملكية لجزر الباهاما طبيعة التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد.

ومن جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التهم الموجهة إلى سام بانكمان فرايد شملت التآمر لارتكاب احتيال عبر السلك والاحتيال في الأوراق المالية، بالإضافة إلى اتهامات قائمة بذاتها بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال.

وبحسب ما قال مدير التنفيذ جوربير جريوال في بيان، أمس الاثنين، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مجموعة منفصلة من التهم الموجهة إلى سام بانكمان فرايد، في ما يتعلق “بانتهاكات قوانين الأوراق المالية الخاصة بنا، والتي سيتم رفعها علنًا غدًا في المنطقة الجنوبية من نيويورك”

وقال خبراء قانونيون لشبكة CNBC إن التهم قد تؤدي إلى سجن سام بانكمان فرايد لعقود. ولكن قبل أن يقضي العقوبة، يتعين على المدعين الأمريكيين تأمين تسليمه من جزر الباهاما إلى نيويورك

قبل فضيحة FTX ، كانت ثروة سام بانكمان فرايد تبلغ 26 مليار دولار في أغنى ما لديه من ثراء، وتبرع بعشرات الملايين من الدولارات للسياسيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022. كما تبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان سام بانكمان فرايد ، قد اسس شركة FTX في جزر البهاما في عام 2019 ، والتي انضمت إلى شركة تداول العملات المشفرة Alameda Research. وفقًا للتقارير ، تم استخدام الأموال المملوكة لعملاء FTX لدعم أبحاث Alameda دون علمهم أو موافقتهم.

تسببت التقارير حول هذا الاتصال في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم في أزمة ملاءة في FTX في أحدث فضيحة تثبت تقلب العملة المشفرة. انخفض صافي ثروة Bankman-Fried بمقدار 16 مليار دولار بين عشية وضحاها في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) حيث طالب العملاء الغاضبون بأموالهم.