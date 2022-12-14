الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023

هذا الاختيار "يثبت ويعكس، بكل صدق، المكانة التي تبوأتها الدوحة كقبلة ووجهة لكافة شعوب دول العالم"

قام المجلس الوزاري العربي للسياحة بإختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023، وذلك في دورته الـ 25، التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة العربية، سالم مبارك آل شافي، إن هذا الاختيار "يثبت ويعكس، بكل صدق، المكانة التي تبوأتها الدوحة كقبلة ووجهة لكافة شعوب دول العالم خلال استضافتها للنسخة الـ22 لبطولة كأس العالم".

وأضاف سالم مبارك آل شافي خلال مداخلته أمام المجلس الوزاري للسياحة، أن "دولة قطر أثبتت قدرتها على التنظيم والإدارة وحسن الاستضافة، حيث شاهد مليارات البشر على وجه الكرة الأرضية من متابعي المونديال روح التسامح وحسن المعاملة وكرم الضيافة الذي أظهرته الدولة، قيادة وحكومة وشعباً في التعامل مع مئات الآلاف من الجماهير".

وأكد سالم مبارك آل شافي، أن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023، "يكرس نجاحها في تنظيم كأس العالم، ويؤصله ويمثل تقديراً للجهود الجبارة التي بذلتها الدولة لبلوغ هذه المكانة المرموقة بشهادة الجميع"، حسب موقع الخليج أون لاين،

وكانت هيئة قطر للسياحة قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن افتتاح أكثر من 20 فندقاً ومنتجعاً ووجهة سياحية جديدة لتقديم خدمات لمشجعي بطولة كأس العالم.