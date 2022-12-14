ابو ظبي القابضة في طريقها للاستحواذ على أكبر شركة تأمينات إسرائيلية

الشركة ذات قيمة سوقية عالية بلغت 9.2 مليار شاقل

شركة التأمين ذات القيمة السوقية الأعلى في إسرائيل "فينكس" في طريقها للانتقال الى صندوق الاستثمار"أبو ظبي القابضة" ADQ المملوك من قبل حكومة أبو ظبي. وتبلغ سيطرة الشركة الإسرائيلية (3,843.00 +1.59%). صندوق الاستثمار ADQ وقع على مذكرة تفاهم مع الصندوقين الأمريكيين جالاتين وستيرنبريدج، ومن المتوقع أن تستحوذ على 25%-30% من مجموعة فينكس. الصفقة تمنح لفينكس قيمة 9.2 مليار شاقل، وهي مشابهة جدا للقيمة التي يتم تداولها اليوم- 9.2 مليار شاقل.

أيضا المدير العام للشركة ايال بن سيمون ورئيس مجلس الإدارة بيني جاباي كانوا من جزءا من الصفقة التي تتشكل. ومن المتوقع أن يستحوذ الاثنان على 2% من الأسهم في الشركة التي يقودانها في السنوات الثلاث الأخيرة, كجزء من الاتفاق تعهدا البقاء بمنصبهما لمدة خمس سنوات مقبلة. من الممكن أن الصناديق الأجنبية جالاتين وستيرنبريدج ستواصل الاستحواذ على 6% من أسهم فينكس وستبقى جزءا من المركز المسيطر على الشركة، أو سيتم بيع كل حصصهم بالشركة باستثناء الـ2% التي سيتم بيعها الى بن سيمون وجباي.

السيطرة على فينكس من جانب صناديق الاستثمار الاجنبية جالاتين وستيرنبريدج جرت في نهاية عام 2019 واشترتها من مجموعة ديلك (43,820.00 +1.44%) والتي يملكها رجل الأعمال يتسحاك حاشوفا. المالكون قدموا لشركة ديلك 1.6 مليار شاقل وحصلوا على 32.5% من أسهم الشركة والسيطرة عليها، ومن خلالها أيضا في بيت الاستثمارات اكسلانس ، وحيازة شركات اضافية مثل "عاد 120" ، وشركة المقاصة جاما (1,039.00 +2.16%)، قيمة فينكس السوقية كانت 4.5 مليار شاقل وتمت مضاعفة قيمة الشركة منذ ذلك الحين، وبالتالي ضاعف الصندوقان أرباح استثماراتهما.