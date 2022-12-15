شركة "نيوميد إينيرجي" الإسرائيلية تعلن عن توقيع اتفاق مع المغرب للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في الصحراء

يسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي على مساحة تبلغ 33812 كلمتر مربع في الصحراء ببوجدور لمدة ثماني سنوات

أعلنت شركة الطاقة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، وشركة "أداركو إنرجي" للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في الصحراء المغربية بالقرب من مدينة بوجدور على المحيط الأطلسي.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الإسرائيلية"نيوميد إينيرجي"، يوسي أبو "لقد حددنا إمكانات هائلة في المغرب"

وبحسب المصادر الإسرائيلية، تغطي منطقة التنقيب بوجدور أتلانتيك، مساحة تبلغ حوالي 33812 كيلومتر مربع. ويسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة ثماني سنوات.

وكانت شركة Ratio Petroleum الإسرائيلية المتخصصة في التنقيب عن النفط، قد أعلنت في أكتوبر 2021، عن توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM)، والتي بموجبها ستحصل على ترخيص حصري للدراسة والتنقيب عن النفط الغاز في كتلة "أتلانتيك الداخلة".

وفي السياق أعلن المكتب المركزي الإسرائيلي للاحصاء، الأسبوع المنصرم، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل إلى 44,2 مليون دولار أمريكي، بنسبة 25 في المئة بغضون الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم

وأفادت البيانات أن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل بلغ 12.3 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 925 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، بحسب النشرة الأخيرة لـ"معهد اتفاقات إبراهيم للسلام",فق ما نشر في موقع " Le 360"الإخباري المغربي.