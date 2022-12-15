غرفة دبي العالمية تفتتح مكاتب لها في إسرائيل وتركيا ومصر

قالت الوكالة، إن "المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي بإسرائيل، والذي افتتح الثلاثاء الماضي، يساهم في توطيد العلاقة بين البلدين"

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، أن غرفة دبي العالمية، قامت بإفتتاح إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة "غرف دبي"، مكاتب تمثيلية جديدة لها في كل من إسرائيل وتركيا ومصر.

وقالت الوكالة، إن "المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي بإسرائيل، والذي افتتح الثلاثاء الماضي، يساهم في توطيد العلاقة بين البلدين"، مشيرة إلى أنه "فتح آفاق جديدة لا سيما في قطاعات الإلكترونيات وتقنية المعلومات والطاقة النظيفة والفضاء وتجارة التجزئة والآلات والمركبات، والمواد الكيميائية والمواد الغذائية".

وأوضحت الوكالة أن "إسرائيل باتت تشكل سوقاً مهمة بالنسبة لدبي"، وأن "حجم التبادل التجاري بين االبلدين قد ارتفع بشكل كبير منذ توقيعهما اتفاق التطبيع في سبتمبر/أيلول 2020"، حيث وصل إلى 1.19 مليار دولار في العام 2021.

وفي نفس السياق، قالت الوكالة، إن "مكتب إسطنبول الذي افتتح أمس الأربعاء، يعتبر مكتب الاتصال الخامس عشر لغرفة تجارة دبي العالمية، ويهدف إلى خلق فرص تجارية واستثمارية جديدة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات السيارات والزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية والكيماويات".

وأكدت الوكالة أن "المكتب الجديد يركز على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في تركيا، ويدعم الشركات التركية الراغبة قي دخول سوق دبي والنمو على الصعيد الدولي".

وقالت الوكالة، إن "المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي الدولية في مصر والذي افتتح الأحد الماضي، سيعمل على ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز حجم الاستثمار المتبادل في القطاعات الرئيسية"، مشيرة إلى أنه "حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر والذي وصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، يعتبر عاملاً مهماً في دعم عمل الغرفة".

بدورها أكدت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن افتتاح المكاتب التمثيلية الجديدة "يدعم الأهداف الاستراتيجية" لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسُّع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية.